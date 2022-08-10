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Спорт

Левандовски захотел избежать матча с «Баварией» в группе в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски заявил, что не хочет играть с «Баварией» в группе в Лиге чемпионов
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски. Фото: Albert Gea / Reuters

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport Bild.

33-летний форвард пожелал избежать встреч со своим бывшим клубом мюнхенской «Баварией» на групповом этапе. «Это слишком рано, для меня это будет странновато. Мое пожелание: чтобы не достали шар с "Баварией" во время жеребьевки», — подчеркнул Левандовски.

Жеребьевка группового этапа ЛЧ пройдет 25 августа. На данный момент прямые путевки получили 26 клубов, еще шесть участников определятся по итогам плей-офф.

Левандовски перешел в «Барселону» 19 июля 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. Контракт нападающего с «Баварией» истекал летом 2023-го. Несмотря на это, Левандовски выразил готовность покинуть клуб и перейти в «Барселону».

Николай Костюков
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