На Украине пожаловались на блокировку связанных с «Азовом» страниц в соцсетях
Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировала в социальных сетях ряд страниц, связанных с полком «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Сегодня получил обращение от Ассоциации защитников "Азовстали" о блокировке аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Наша команда уже обратилась с письмом к Meta с запросом разблокировать страницу», — написал он.
Кроме того, американская IT-корпорация также заблокировала страницу председателя ассоциации и пять других страниц, связанных с деятельностью «Азова», добавил Федоров. По его словам, ведомство направило Meta письма с просьбой разблокировать эти страницы.
«Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей», — сказал он.
Российская армия заняла завод «Азовсталь», в котором укрывались члены «Азова», 20 мая. По данным Минобороны России, 2439 бойцов полка и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода, сложили оружие и сдались в плен.