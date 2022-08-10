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На Украине пожаловались на блокировку связанных с «Азовом» страниц в соцсетях

Meta заблокировала в соцсетях страницы, связанные с деятельностью полка «Азов»

Фото: Shutterstock

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировала в социальных сетях ряд страниц, связанных с полком «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Сегодня получил обращение от Ассоциации защитников "Азовстали" о блокировке аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Наша команда уже обратилась с письмом к Meta с запросом разблокировать страницу», — написал он.

Кроме того, американская IT-корпорация также заблокировала страницу председателя ассоциации и пять других страниц, связанных с деятельностью «Азова», добавил Федоров. По его словам, ведомство направило Meta письма с просьбой разблокировать эти страницы.

«Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей», — сказал он.

Российская армия заняла завод «Азовсталь», в котором укрывались члены «Азова», 20 мая. По данным Минобороны России, 2439 бойцов полка и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода, сложили оружие и сдались в плен.

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Денис Савосин
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