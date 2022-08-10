Названы районы Москвы с самым подешевевшим жильем

Restate.ru: сильнее всего цены на жилье обвалились в новостройках в районе Садового кольца

За последние четыре месяца в Москве цены на новые квартиры сильнее всего упали внутри Садового кольца или рядом с ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты базы недвижимости Restate.ru.

В Замоскворечье стоимость квадратного метра в новостройках обрушилась на 150 процентов, на 875 тысяч рублей. Кроме того, такой тип жилья подешевел в Дорогомилове, Хамовниках и Лефортове, а также в Нагорном районе. Причиной подобного явления эксперты называют динамику цен на сверхдорогие квартиры, которые значительно влияют на средние показатели.

Районом с самым подорожавшим за последние месяцы первичным жильем стал Красносельский — там средняя стоимость квадратного метра с начала апреля поднялась более чем на треть, или 282 тысячи рублей. Другой локацией со значительно подорожавшими новостройками эксперты назвали Таганский район, где показатель увеличился почти на 170 тысяч рублей, до более чем миллиона рублей. В список также попали Беговой, Алексеевский районы, а также Внуковское поселение, где положительная динамика цен на «квадрат» составила от 30 до 60 тысяч рублей.

На вторичном рынке наиболее значительное падение стоимости наблюдалось в Таганском районе — там такой тип жилья подешевел более чем на четверть. В Марфино показатели упали почти на треть, на Якиманке, Арбате и в Гагаринском — на 11,5-18 процентов. Цены на «вторичку», расположенную за МКАД, в том числе в Новой Москве, в основном остались прежними.

Сильнее всего с начала апреля — на 13,5-18 процента — стоимость вторичного жилья увеличилась в районах средней ценовой категории между ТТК и МКАД — в Печатниках, Крылатском и Нижегородском районах. В Тверском и Пресненском цены на «квадрат» поднялись не так значительно — на 6-8,3 процента.

В августе аналитики Est-a-Tet пришли к выводу, что элитное жилье в Москве с начала 2022 года к концу июля сильнее всего подорожало в Басманном районе. Согласно их данным, в июле средняя стоимость квадратного метра поднялась на 67,1 процента, до двух миллионов рублей.