Глава ФБР и генпрокурор США получили угрозы убийством после обыска в доме Трампа

Fox News: главы ФБР и Минюста США получили угрозы убийством после обыска в доме Трампа

Главы Федерального бюро расследований (ФБР) и Минюста США Крис Рэй и Меррик Гарланд получили множество угроз убийством после обыска в доме бывшего американского президента Дональда Трампа в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Помимо глав ведомств угрозы поступают также в отношении агентов ФБР. Сообщается, что среди руководства спецслужб обсуждается вопрос об ужесточении мер безопасности и увеличении вооруженной охраны генпрокурора и шефа ФБР.

Об обыске в своем поместье в городе Палм-Бич Трамп сообщил 9 августа. Политик связал действия ФБР с его возможным участием в выборах 2024 года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что ФБР не предупреждало президента Джо Байдена или кого-либо из его администрации о планируемых обысках в поместье Трампа. По ее словам, Минюст США ведет расследования независимо от Белого дома.