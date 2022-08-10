Назван возможный срок для скопинского маньяка за сокрытие убийства

Юрист Арутюнов: скопинский маньяк может получить до пяти лет за сокрытие убийства

Если Виктор Мохов будет обвинен в сокрытии преступления, совершенного другим лицом, или правоохранители установят, что скопинский маньяк являлся соучастником преступления, он может получить до пяти лет лишения свободы. Такой срок в беседе с «Лентой.ру» назвал председатель Московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры» доктор юридических наук Александр Арутюнов.

Арест на 10 суток для выяснения подробностей

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вышедший на свободу весной 2021 года, может стать фигурантом нового уголовного дела о сокрытии убийства. 2 августа в дом к Мохову зашли пять знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся. Словесный конфликт перерос в потасовку.

По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительным данным, Мохов помог подозреваемому скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней. Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. Мохов проходит по делу в качестве свидетеля. Известно, что он получил десять суток ареста за нарушение дисциплины.

«Есть подозрение, что Мохов мог быть даже соучастником преступления, пособником преступления. Возможно, он помог скрыть совершение преступления другим лицом. Думаю, что если его будут привлекать к уголовной ответственности, то возьмут под стражу и назначат реальное наказание в случае доказанности его вины», — считает Арутюнов.

Лет до пяти он может «заработать» Александр Арутюнов юрист

При этом юрист отметил, что если бы правоохранительные органы были уверены, что Мохов совершил преступления, то скопинский маньяк был бы задержан и ожидал бы своего приговора в суде.

«Я думаю, что правоохранители поступили так, потому что они не уверены в том, какие действия совершил Мохов той ночью. Его арестовали на десять суток для того, чтобы выяснить какие-то подробности. Хотя меня это удивляет. Так раньше делали в 90-е: если человек подозревался в совершении преступления, то его сажали за какой-то административный проступок, а в это время с ним общались без участия адвоката», — рассказал Арутюнов.

Темное прошлое скопинского маньяка

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. Установленный за ним надзор предусматривает, что осужденному в течение шести лет нельзя гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Также Мохову запрещено посещение культурно-массовых и зрелищных мероприятий и общение с представителями прессы в интернете. Он не может посещать места, где алкоголь продают на розлив, и обязан отмечаться в органах правопорядка четыре раза в месяц вместо двух.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого похитил и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь. Старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.