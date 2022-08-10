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В «Калашникове» заявили о планах создавать дроны-камикадзе

Президент «Калашникова» Лушников заявил о планах разрабатывать барражирующие боеприпасы
Алан Лушников

Алан Лушников. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что концерн намерен разрабатывать барражирующие боеприпасы и разведывательные беспилотники. Об этом он рассказал в беседе с газетой «Коммерсантъ».

«Будущее военных действий, скорее всего, будет связано с противоборством систем, в которых используются физические, цифровые и радиоэлектронные средства борьбы. В этой связи мы, в свою очередь, считаем, что должны развивать нишу, которую уже заняли в тактическом звене: барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники», — подчеркнул представитель концерна.

Лушников добавил, что управляемые ракеты «Вихрь» обладают «колоссальными перспективами». Он не стал раскрывать планы, но отметил, что концерт «занимается этим плотно и серьезно». По словам Лушникова, «хорошие заделы по технологиям и компетенциям» помогают создавать такое оружие. Ракету уже испытывают и «работают в конфиденциальном режиме с заказчиком над внедрением».

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Марина Совина
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