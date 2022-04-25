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«Калашников» начал выпуск черных патронов

Концерн «Калашников» начал выпуск патронов в черной гильзе со скоростной пулей

Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Концерн «Калашников» начал выпуск новой линейки патронов «Стрела» в черной гильзе с увеличенной скоростью полета пули. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«"Калашников" запускает в продажу линейку патронов в черной гильзе. В серии представлены наиболее популярные патроны — 9 мм Luger, 5,45x39, 223 Rem., 7,62x39, 308 Win., 7,62x54R. Они предназначены для самых востребованных изделий концерна "Калашников" и Ижевского механического завода — карабинов "Тигр", "Сайга", "Лось" и других», — отметили в сообщении.

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В компании уточнили, что новые патроны отличаются улучшенной баллистикой. Увеличенная скорость пули обусловила хорошую настильность, которая повышает вероятность попадания в цель. Также с новыми патронами давление в патроннике остается в пределах допустимой нормы.

Отмечается, что патроны получили специальное покрытие черного цвета с антикоррозийными свойствами. Патроны разработали при участии специалистов концерна «Калашников». Боеприпасы выпускают на Барнаульском патронном заводе. Для производства патронов линейки «Стрела» на предприятии также запустили новую линию химического оксидирования.

В марте в пресс-службе группы компаний «Калашников» сообщили, что на выставке «Экспотехностраж-2022» представят макет десантного катера БК-16Э.

В феврале стало известно, что группа компаний «Калашников» выпустила партию автоматов для заказчика из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

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Даниил Иринин
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