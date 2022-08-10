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Спорт

Тренер сборной России возглавил клуб РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев возглавил «Химки»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новым главным тренером «Химок» назначен Николай Писарев. Об этом сообщается на сайте подмосковной команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. Писарев был представлен команде в среду, 10 августа. Финансовые условия соглашения с тренером сборной России не разглашаются.

9 августа пост главного тренера «Химок» покинул Сергей Юран. Контракт специалиста с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) был расторгнут по соглашению сторон.

Писарев входит в штаб главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист не имеет опыта самостоятельной работы с клубами РПЛ, но возглавлял молодежную сборную России, национальную команду страны по пляжному футболу, а также работал в ПФЛ и ФНЛ.

Алексей Гусев
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