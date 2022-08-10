Тренер сборной России возглавил клуб РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев возглавил «Химки»

Новым главным тренером «Химок» назначен Николай Писарев. Об этом сообщается на сайте подмосковной команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. Писарев был представлен команде в среду, 10 августа. Финансовые условия соглашения с тренером сборной России не разглашаются.

9 августа пост главного тренера «Химок» покинул Сергей Юран. Контракт специалиста с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) был расторгнут по соглашению сторон.

Писарев входит в штаб главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист не имеет опыта самостоятельной работы с клубами РПЛ, но возглавлял молодежную сборную России, национальную команду страны по пляжному футболу, а также работал в ПФЛ и ФНЛ.