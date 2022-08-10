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В Крыму ответили на намерение Киева вернуть полуостров фразой «не по зубам»

Крымский депутат Гемпель заявил, что полуостров «не по зубам» Киеву

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом — «очередной пшик». Так на них ответил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Крым надежно укреплен в военном плане и «не по зубам» руководству Киева. «Как бы ни храбрился Зеленский, все его слова и обещания — очередной пшик», — заключил Гемпель.

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10 августа президент Украины Владимир Зеленский после взрывов в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе сообщил о планах вернуть Крым под контроль Украины. Он также указал, что конфликт Киева с Москвой начался с полуострова и должен там закончиться.

Позже депутат Государственной Думы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что посягательства Зеленского на Крым будут иметь фатальные последствия для киевского режима.

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Сергей Истомин
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