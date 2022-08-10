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Кардиолог предупредил об опасности слишком высокого и низкого пульса

Кардиолог Беленков рассказал об опасности слишком высокого и низкого пульса у человека

Фото: Pixabay

Кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков в беседе с Ura.ru обозначил рамки нормальной частоты сердечных сокращений и предупредил об опасности слишком высокого и низкого пульса у человека.

«Пульс при волнении, например, перед свиданием, может расти. 110-120 ударов — это не страшно. А если он сохраняется долго, допустим, весь день, или человек лег отдыхать, а у него такая частота пульса, то это уже показатель, что есть проблема. А с чем именно — это очень сложный вопрос. Это может быть и гиперфункция щитовидной железы, воспалительный процесс в миокарде, сердечная недостаточность. Пульс — это не диагноз, а один из симптомов», — заявил специалист.

Он также рассказал, что снижение пульса ниже 40 ударов не является показателем нормы. Часто в таких случаях врачи принимают решение использовать кардиостимуляторы, но необходимо учитывать целый ряд показателей, пояснил медик. По его словам, необходимо понимать, в какое время суток происходит снижение пульса, были ли подобные случаи у родственников, а также, не является ли это особенностью организма пациента.

Ранее врач-кардиолог Шаиста Малик отметила, что отказ от вредных привычек, в частности от курения и систематического переедания, поможет снизить риск внезапного сердечного приступа.

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Марина Совина
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