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В России оценили угрозы Польши сместить главу Еврокомиссии

Сенатор Пушков заявил, что угрозы Польши сместить главу ЕК говорят об идейном расколе ЕС
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил угрозы национал-консервативной партии Польши сместить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, если она не разблокирует средства, выделенные Варшаве на борьбу с пандемией коронавируса.

По мнению сенатора, подобная ситуация говорит об идейном расколе внутри Европейского союза (ЕС), который уже не удается скрыть за фасадом европейских ценностей.

«Похоже, польских консерваторов крепко "достали" евролибералы. Идейные трещины внутри ЕС, которые его руководители долго пытались сдержать за фасадом "общих ценностей" выходят наружу», — заключил Пушков.

Ранее The Guardian сообщал, что правящая национал-консервативная партия Польши значительно ужесточила риторику в отношении Брюсселя и пригрозила направить «все пушки» на Европейскую комиссию (ЕК) за отказ выделить средства на борьбу с пандемией и, если потребуется, создать коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

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Марина Совина
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