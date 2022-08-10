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Американский дипломат рассказал о «друзьях» Путина в НАТО

Экс-постпред США Даалдер назвал Эрдогана, Берлускони и Орбана друзьями Путина в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин в НАТО дружит не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, заявил бывший постпред США при организации Иво Даалдер, пишет Politico.

Американский дипломат рассказал, что Путин имел хорошие отношения с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони, который ушел в отставку несколько лет назад. Сейчас он тесно взаимодействует с нынешним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным», — пожаловался Даалдер. При этом бывший постпред признал, что Эрдоган единственный лидер НАТО, закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования.

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Марина Совина
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