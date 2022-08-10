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«Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА

«Реал» со счетом 2:0 обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА

Фото: Kalle Parkkinen / Reuters

Мадридский «Реал» обыграл немецкий «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 10 августа, в Хельсинки и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. В составе победителей голами отметились Давид Алаба и Карим Бензема.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в пятый раз в истории. «Айнтрахт» ни разу не становился обладателем титула.

«Реал» участвовал в матче а Суперкубок УЕФА, так как в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы.

Алексей Гусев
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