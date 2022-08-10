Глава Ростуризма напомнила европейскому премьер-министру о правах человека

Глава Ростуризма Догузова напомнила о миллиардных тратах отечественных туристов в Европе

Ростуризм рассчитывает, что Европа не станет ограничивать въезд туристов из России. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Так, глава Ростуризма напомнила премьер-министру Эстонии Кая Каллас о правах человека. «Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас — путешествия, свобода передвижений это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения», — заявила она.

Также эксперт отметила, что отечественные путешественники тратят миллиарды долларов на отдых в европейских странах, в связи с чем возникает вопрос, кто потеряет больше от запрета на въезд россиян в Европу. «Уверена, что любой здравомыслящий человек — против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов», — добавила Догузова.

В заключении руководитель ведомства обратила внимание, что Ростуризм продолжит работу над увеличением количества качественных и интересных предложений в России, а также сотрудничество со странами, которые готовы развивать двусторонние связи в области туризма.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что сообщения о грядущих запретах на выдачу шенгенских виз россиянам являются «фейками, повышающими градус напряженности». По их мнению, сделанные официальными лицами и политиками Эстонии и Финляндии заявления о необходимости приостановить выдачу виз гражданам России единичны и не имеют «применения в прикладном плане».