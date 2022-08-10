В России разрешили вывезти в Британию неисправное оборудование Siemens

Правительство РФ разрешило вывезти в Британию неисправное оборудование Siemens с Харьяги

Правительство России разрешило дочернему предприятию «Зарубежнефти», компании «Зарубежнефть добыча Харьяга», которые является оператором Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП), вывезти в Великобританию неисправное оборудование Siemens. Соответствующее распроряжение российских властей опубликовано на официальном портале правовой информации.

Таким образом, до конца 2022 года оператор получил возможность вывезти на автомобильном транспорте неисправную турбину и газогенератор. Цели этого мероприятия не указываются.

С марта текущего года по указу президента России Владимира Путина ограничен или запрещен вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции. Правительство включило в этот список ранее ввезенные из-за границы товары и оборудование, в том числе технологическое, например, турбины.

Летом 2022 года Siemens отказалась возвращать российскому «Газпрому» газовую турбину, отремонтированную в Канаде. Решение компания объяснила канадскими санкциями против России. К настоящему моменту страна согласилась выпустить оборудование для доставки в Россию, а Siemens Energy заявила о полной готовности документов для его транспортировки, однако теперь доставке турбины противится Россия.

