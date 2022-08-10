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Названы самые популярные смартфоны в России

РБК: телефоны Redmi стали самыми популярными смартфонами среди россиян в первом полугодии

Фото: Chouaib Erramzi / Shutterstock

Лидером российского рынка смартфонов за первое полугодие оказался бренд Redmi. Об этом сообщает издание РБК.

Журналисты медиа сослались на отчет «М.Видео-Эльдорадо». Наиболее востребованными среди россиян за указанный период назвали телефоны марки Redmi — дочернего бренда Xiaomi. Чаще всего потребители приобретали аппараты Redmi 9A, Redmi Note 10S, Redmi 9C.

На второй позиции расположился iPhone 11 от Apple, на третьей — Samsung Galaxy A03. За первые шесть месяцев суммарные продажи гаджетов в России составили 11 миллионов штук на сумму около 280 миллиардов рублей.

Также в компании заявили, что в настоящий момент в сетевых магазинах представлено около 500 моделей смартфонов примерно 20 брендов. В том числе, в наличии присутствуют устройства самых популярных среди россиян брендов — Apple, Samsung и Xiaomi. Кроме того, аналитики отметили, что за последний квартал в магазинах появилось больше гаджетов от китайских брендов — Realme, Poco, Tecno и Infinix.

В начале августа российские ретейлеры рассказали, что в стране вырос спрос на защищенные телефоны. Высокие продажи подобных устройств связали, в том числе с падением доходов потребителей.

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Андрей Ставицкий
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