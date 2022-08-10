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Столтенберг высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг отказался дать прогноз сроков окончания конфликта на Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине, пишет черногорская газета Vijesti.

Журналист попросил генсека Североатлантического альянса дать прогноз сроков окончания специальной операции на Украине. «Невозможно предвидеть, как долго война на Украине будет продолжаться, и какие будут долгосрочные последствия», — высказался Столтенберг. По его словам, Запад должен продолжать поддерживать Киев «сколько бы ни потребовалось». Он считает, что военная, экономическая и гуманитарная поддержка, которую оказывают Украине, стоит дорого. «Но цена отказа от нее была бы намного больше», — уверен он.

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По мнению Столтенберга, если Запад не будет поставлять оружие Киеву, он станет «более чувствительным».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки окончания российской специальной операции на Украине не озвучиваются. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля.

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Марина Совина
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