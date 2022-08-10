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В России запатентовали систему заправки беспилотников в воздухе

В России запатентовали повышающую эффективность беспилотников систему заправки

Фото: РИА Новости

Специалисты Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» разработали систему заправки беспилотников в воздухе. Повышающую эффективность применения дронов систему запатентовали. Соответствующий документ распространил Федеральный институт промышленной собственности, передает ТАСС.

Изобретение позволит увеличить время пребывания беспилотников в воздухе, радиус боевого применения и массу полезной нагрузки при взлете. «Предлагаемая система позволит производить заправку БЛА топливом в полете в любое время года и суток в автоматическом режиме, повысить надежность и безопасность на этапе стыковки, а в случае ее применения для пилотируемых воздушных судов значительно снизить психофизические нагрузки на экипаж воздушного судна», — говорится в документе.

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Заправку планируют осуществлять при помощи дрона-заправщика. В состав системы входит оборудование заправляемого беспилотника и дрона-заправщика. «Оборудование БЛА-заправщика содержит заправочный шланг с установленным конусом на одном конце, агрегат заправки, блок управления, датчик положения конуса и датчик стыковки, установленные на конусе заправочного шланга», — отмечается в документе. Заправляемый аппарат получит датчик уровня топлива, блок определения положения конуса, блок расчета параметров рассогласования и заправочную штангу.

Авторы патента отмечают, что предложенное техническое решение применимо. Для его реализации можно использовать штатные элементы, которые входят в состав радиоэлектронного оборудования воздушных судов.

Ранее в августе стало известно, что концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» начал опытное производство нескольких типов многофункциональных беспилотников.

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Даниил Иринин
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