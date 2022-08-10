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Украина подтвердила платеж за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию

Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти из России в Венгрию и Словакию

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти через свою территорию в Венгрию и Словакию. Об этом РИА Новости сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

По словам Демина, Киев готов возобновить работу по поставкам топлива. Предполагается, что транзит должен восстановиться уже в 16:00 по московскому времени. Представитель компании уточнил, что сначала нефть получит Словакия, а затем Венгрия.

10 августа сообщалось, что венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Отмечалось, что российские и украинские власти согласились на проведение такого платежа.

Украинская государственная компания «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» заявляла, что транзит остановлен, поскольку российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций Евросоюза.

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Варвара Кошечкина
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