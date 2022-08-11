В российском регионе произошла массовая гибель пчел

В Алтайском крае произошла массовая гибель пчел из-за применения пестицидов

В Алтайском крае зафиксировали массовую гибель пчел из-за применения пестицидов и агрохимикатов на земельных участках сельхозназначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный Россельхознадзор.

Ведомство получило 26 обращений о гибели насекомых в 14 районах российского региона. Инцидент произошел в Алейском, Тальменском, Бийском, Усть-Калманском, Заринском, Косхинском, Змеиногорском и еще семи районах. В результате проверки специалисты установили, что на участках пестициды применяли с нарушением регламента. Вещества нашли в подморе пчел и зеленой массе растений. «Кроме того, установлены факты обработки препаратами, имеющими высокий класс опасности для пчел вне разрешенного времени суток и превышение дозировки применяемых препаратов», — уточнили в Россельхознадзоре.

В итоге в отношении сельхозтоваропроизводителей возбудили семь административных дел по статье «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами». Им выдали предписание устранить нарушения. Также власти обсудят вопрос об усилении контроля за деятельностью этих предприятий.

В июле 2022 года множество пчел умерло у села Кузайкино в Альметьевском районе Татарстана. Специалисты начали проверку обработанных химикатами полей рапса и люцерны, чтобы определить остаточное количество действующих пестицидов. С начала лета 2022 года в Татарстане было зафиксировано три случая массовой гибели пчел после обработки рапсовых полей.