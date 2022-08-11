Отказавшийся обслуживать российских военных автосервис в Крыму снесли

Отказавшийся обслуживать военных крымский автосервис демонтировали

Автосервис в Крыму, где в июне отказались обслуживать автомобиль российских военных, демонтировали. Об этом сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев в своем Telegram-канале.

«СТО ВСЕ! #СвоихНеБросаем», — написал он в мессенджере и опубликовал видео места, где ранее находилась станция техобслуживания (СТО). На записи видны металлоконструкции и бетонная площадка.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что указанный крымский автосервис был построен незаконно и будет снесен.

В июне в Красногвардейском районе Крыма на одной из станций технического обслуживания отказались чинить машину военных с символикой Z, в ситуации тогда пообещал разобраться Константинов. Хозяин сервиса Вилен Сейтосманов назвал случившееся недоразумением и пояснил, что на его станции не могут обслуживать фуры.