В самой безопасной стране мира выразили отвращение к бюджетным туристам

Министр туризма Новой Зеландии: мы не будем привлекать в страну бюджетных путешественников

Министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш (Stuart Nash) анонсировал новую стратегию развития отрасли — теперь страна будет ориентироваться на обеспеченных путешественников. Об этом пишет The Guardian.

Так, в одном из последних выступлений политик выразил отвращение к бюджетным туристам и заявил, что власти не хотят привлекать в страну тех, кто «тратит в день всего лишь 10 долларов, обедая лапшой быстрого приготовления».

Ранее издание Lonely Planet признало Новую Зеландию одной из самых безопасных стран для отдыха в 2022 году. В список также вошли Норвегия и Маврикий.

В июле глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков сделал похожее заявление — он назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой». Такое мнение он выразил в ответ на высказывание вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей. Кумарьков считает, на эту сумму туристам в Петропавловске-Камчатском можно лишь «глотать слюну, глядя на ценники».