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Российский генерал назвал задачи HIMARS в Польше

Генерал Балуевский: Польша закупает HIMARS для замены традиционной артиллерии

Фото: AFLO / Globallookpress.com

Польша закупает High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) для замены традиционной артиллерии и снижения роли авиации. Задачи американских реактивных систем залпового огня для Варшавы назвал бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт напомнил о планах Польши приобрести 500 комплексов HIMARS с разнообразными высокоточными сгнарядами.

«Нельзя исключать, что такая группировка наземных средств высокоточного дальнобойного поражения при условии, что она будет обеспечена достаточным количеством высокоточных ракет, а также соответствующими возможностями разведки и целеуказания, предназначена как для замены традиционной артиллерии, которой теперь отводится, по сути, только вспомогательная роль, так и для значительного снижения роли ударной авиации», — написал Балуевский в предисловии к книге «Чужие войны — новая парадигма».

Согласно генералу, «массовое применение таких средств поражения как с наземных, так и с авиационных носителей в перспективе может изменить формы и способы ведения наземных боевых действий, создав своего рода высокоточный град боеприпасов, и привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике: танки, БМП и орудия просто не будут выживать в условиях массированного применения высокоточных боеприпасов, а выход танков на дистанцию применения своего главного оружия станет практически невозможным».

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В июле Минобороны России сообщило, что российские военные с 5 по 20 июля с помощью высокоточного оружия наземного и воздушного базирования уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину HIMАRS.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков заявил, что назвал при помощи поставок HIMARS на Украину американские военные хотят изучить принципы работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Иван Потапов
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