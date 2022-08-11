Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Москве заявили о подготовке контактов с Баку и Ереваном на высоком уровне

В МИД РФ заявили о подготовке контактов на высоком уровне с Арменией и Азербайджаном

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В МИД России заявили о подготовке до конца августа трехсторонних контактов между Баку, Ереваном и Москвой. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Иван Нечаев, пишет ТАСС.

По его словам, контакты между тремя странами будут организованы «на высоком уровне». Нечаев также уточнил, что их темой станут различные направления нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

8 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Во время беседы политики затронули, в частности, вопрос обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и подтвердили необходимость реализации всех положений трехсторонних договоренностей между Баку, Ереваном и Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
Заменитель соли снизил риск инсульта
Стало известно о личном одобрении Си Цзиньпинем учений близ Тайваня
Россияне стали скупать трехлетние подержанные автомобили
Экс-супруг Бритни Спирс опубликовал видео ссор певицы с сыновьями
Назван размер штрафа за прогулку по рельсам в московском метро
Сирийский порт Тартус назван ключевым в Морской доктрине России
В Еврокомиссии заявили об обсуждении вопроса выдачи виз российским туристам
Долгожительница отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом
Рэпера A$AP Rocky обвинили в стрельбе по бывшему коллеге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.