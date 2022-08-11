В Москве заявили о подготовке контактов с Баку и Ереваном на высоком уровне

В МИД РФ заявили о подготовке контактов на высоком уровне с Арменией и Азербайджаном

В МИД России заявили о подготовке до конца августа трехсторонних контактов между Баку, Ереваном и Москвой. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Иван Нечаев, пишет ТАСС.

По его словам, контакты между тремя странами будут организованы «на высоком уровне». Нечаев также уточнил, что их темой станут различные направления нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

8 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Во время беседы политики затронули, в частности, вопрос обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и подтвердили необходимость реализации всех положений трехсторонних договоренностей между Баку, Ереваном и Москвой.