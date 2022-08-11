Появились кадры с места аварии с пятью погибшими под Ростовом

В сети появились кадры с места ДТП под Ростовом, в котором заживо сгорели пять человек

В сети опубликовали кадры с места ДТП в Ростовской области, в котором заживо сгорели пять человек. Видеозапись публикует местная группа во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что обломки от легкового автомобили лежат в поле. От сгоревшей машины осталась только часть бампера. Рядом с легковушкой стоит выкатившийся в кювет грузовой автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

ДТП на автодороге Волгодонск — Зимовники произошло вечером в среду, 10 августа. Тогда грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, внутри которого находились пять человек. Машина загорелась, все находившиеся внутри люди погибли.

Пострадали женщина и пятилетний ребенок — они были пассажирами грузовика. Водителю большегруза оказали медицинскую помощь на месте ДТП.