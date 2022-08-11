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В Киеве назвали вопросом времени решение о подготовке украинских летчиков в США

Глава Минобороны Резников назвал вопросом времени обучение украинских летчиков в США

Фото: Ritzau Scanpix / Martin Sylvest / Reuters

Решение об обучении украинских летчиков в США — это «вопрос времени», считает министр обороны Украины Алексей Резников. Его цитирует РИА Новости.

«Есть политический результат, Конгресс (США) уже проголосовал финансирование в 100 миллионов долларов на подготовку наших летчиков, дальше — одобрение сенатом и президентом США. Это уже вопрос времени», — заявил Резников.

Он подчеркнул, что речь идет о месяцах.

О планах США подготовить украинских военных летчиков стало известно в июле. Также сообщалось, что Вашингтон обучил 200 украинских военных применению реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Алевтина Запольская
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