В Киеве назвали вопросом времени решение о подготовке украинских летчиков в США

Глава Минобороны Резников назвал вопросом времени обучение украинских летчиков в США

Решение об обучении украинских летчиков в США — это «вопрос времени», считает министр обороны Украины Алексей Резников. Его цитирует РИА Новости.

«Есть политический результат, Конгресс (США) уже проголосовал финансирование в 100 миллионов долларов на подготовку наших летчиков, дальше — одобрение сенатом и президентом США. Это уже вопрос времени», — заявил Резников.

Он подчеркнул, что речь идет о месяцах.

О планах США подготовить украинских военных летчиков стало известно в июле. Также сообщалось, что Вашингтон обучил 200 украинских военных применению реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.