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Стало известно о личном одобрении Си Цзиньпинем учений близ Тайваня

Kyodo: председатель КНР Си Цзиньпин лично одобрил план учений НОАК близ Тайваня

Фото: FW1F / David Holmes / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин лично одобрил план учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК), прошедших недавно близ Тайваня. Об этом стало известно агентству Kyodo.

Как сообщает агентство, Си Цзиньпин также одобрил запуск баллистических ракет и их падение вблизи японских границ, из-за чего ранее Япония выразила протест Китаю. По данным японского Минобороны, пять ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.

По мнению источников Kyodo, таким образом в Китае решили предотвратить вмешательство Токио в «любые непредвиденные обстоятельства по обе стороны Тайваньского пролива».

10 августа НОАК заявила об успешном выполнении задач в рамках учений Военно-морских сил близ Тайваня. При этом продолжатся маневры и боевое патрулирование возле акватории и воздушной зоны Тайваня.

4 августа подразделения Вооруженных сил Китая провели боевые стрельбы на дальние расстояния во время учений, развернувшихся недалеко от Тайваня.

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Антон Похиляк
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