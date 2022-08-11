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В Госдуме назвали цель признания России спонсором терроризма

Депутат Госдумы Новиков: Латвия хочет угодить своим заокеанским патронам за счет России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Решение Латвии признать Россию спонсором терроризма может привести к печальным последствиям. Прибалтийские республики пытаются выполнить самую грязную работу, чтобы «угодить своим заокеанским не столько партнерам, сколько патронам». Такую цель назвал депутат Госдумы Дмитрий Новиков, пишут «Известия».

По его словам, Россия сталкивается с проявлением двойных стандартов, так как там, где это нужно, продолжаются закупки с территории страны ряда товаров, без которых трудно обеспечить функционирование экономик и гражданской инфраструктуры республик.

Вместе с тем Новиков добавил, что ситуация приобретает крайние черты: например, власти Европейского союза вместо того, чтобы потребовать от президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы Запорожской АЭС, требуют вернуть ее под контроль его команды.

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Парламент страны считает, что Москва многие годы прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористические режимы. В качестве примера приводится сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, отравление Скрипалей, а также сбитый Boeing MH-17.

Позднее Эстония заявила, что запрещает въезд на свою территорию россиянам с визами, выданными республикой. Данная мера начнет действовать через неделю.

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Сергей Истомин
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