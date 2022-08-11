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Получившим российское гражданство жителям Латвии придется покинуть страну

Глава МИД Латвии Ринкевич заявил, что получившим российское гражданство не выдадут ВНЖ
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич. Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Жителям Латвии, которые получат российское гражданство, придется покинуть страну. С таким заявлением выступил министр иностранных дел балтийской страны Эдгар Ринкевич, его слова приводит ТАСС.

«Новоиспеченным гражданам России не будет выдаваться разрешение на пребывание, им нужно будет покинуть Латвию», — заявил глава МИД, пообещав, что за отображающим принципиальную позицию властей заявлением последуют формальные действия.

Так, по его словам, в Латвии в скором времени внесут необходимые уточнения в законы республики.

Ранее сообщалось, что парламент Латвии официально признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а ее действия на Украине — «терроризмом». Комментируя принятое решение, в латвийском парламенте заявили, что якобы Москва на протяжении многих лет поддерживает и оказывает косвенную и прямую поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Башара Асада в Сирии.

В начале августа посольство Латвии в России назвало условия для выдачи виз россиянам. В сообщении диппредставительства сказано, что прием заявлений на получения виз приостановлен на неопределенный срок. Тем не менее отмечается, что посольство разрешило выдавать визы россиянам только в случае похорон близких родственников.

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Варвара Кошечкина
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