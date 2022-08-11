Семин дал совет Дзюбе

Юрий Семин посоветовал Артему Дзюбе поскорее найти команду

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о будущем форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю», — заявил Семин. Он также предложил переадресовать соответствующий вопрос самому футболисту.

Кроме того, Семин дал совет форварду. «Ему нужно поскорее найти команду и начать играть, чтобы не растерять форму и умения. Чем позже он начнет играть, тем сложнее будет набирать оптимальные кондиции и вернуться на прежний уровень», — отметил Семин.

10 августа сложности Дзюбы с поиском нового клуба объяснил бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Он заявил, что у игрока завышенные финансовые ожидания.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

