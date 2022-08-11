Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ХИК
Сегодня
19:00 (Мск)
Марибор
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Базель
Сегодня
20:00 (Мск)
Брондбю
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Словацко
Сегодня
20:00 (Мск)
Фенербахче
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Панатинаикос
Сегодня
20:30 (Мск)
Славия П
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
Сегодня
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Семин дал совет Дзюбе

Юрий Семин посоветовал Артему Дзюбе поскорее найти команду

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о будущем форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю», — заявил Семин. Он также предложил переадресовать соответствующий вопрос самому футболисту.

Кроме того, Семин дал совет форварду. «Ему нужно поскорее найти команду и начать играть, чтобы не растерять форму и умения. Чем позже он начнет играть, тем сложнее будет набирать оптимальные кондиции и вернуться на прежний уровень», — отметил Семин.

10 августа сложности Дзюбы с поиском нового клуба объяснил бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Он заявил, что у игрока завышенные финансовые ожидания.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
На Украине усомнились в компетенциях офицеров ВСУ в Артемовске
Стало известно о нехватке учителей для детей украинских беженцев в Германии
Зеленского призвали признать правоту доклада Amnesty International
Семин дал совет Дзюбе
Длинная очередь выстроилась за тестами на COVID-19 в Москве
Россиянам назвали главные зоны риска заражения COVID-19 на курортах
Молдавия нашла независимых аудиторов для оценки долга перед «Газпромом»
Российский хакер опубликовал данные сотрудников производителя HIMARS
Жители юга Москвы поделились воспоминаниями о лихих 90-х
Росгвардейцы задержали в ЛНР пособника ВСУ со взрывчаткой и знаками отличия НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.