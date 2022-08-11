Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии

Сенатор Пушков: причин возобновлять поставки газа «активно недружественной» Болгарии нет

Российский сенатор Алексей Пушков заявил об отсутствии причин возобновлять поставки газа «активно недружественной» Болгарии. Свое мнение он выразил в Telegram.

«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа», — говорится в сообщении. Политик указал, что страна сама отказалась от российского топлива.

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов назвал условие возобновления переговоров с «Газпромом». В интервью телеканалу BTV он заявил, что ведомство обратится к российской компании, если не найдет альтернативных поставщиков газа.

Поставки российского газа в Болгарию остановились 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения.