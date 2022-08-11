«Спартак» расторг контракт с голландским футболистом

«Спартак» расторг контракт с голландским полузащитником Йорритом Хендриксом

Московский «Спартак» расторг контракт с голландским полузащитником Йорритом Хендриксом. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Хавбек был арендован «Фейеноордом» до конца июня 2023 года, но досрочно покинул клуб из Роттердама. Теперь футболист на правах свободного агента присоединится к «Фортуне», которая выступает во второй немецкой бундеслиге.

Хендрикс выступал за красно-белых с января 2021 года. Хавбек провел за москвичей 22 игры, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Опция действует до июня следующего года.