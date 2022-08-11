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Рэпер Трэвис Скотт установил рекорд по продаже мерча

Рэпер Трэвис Скотт побил рекорд группы BTS по продаже мерча
Трэвис Скотт

Трэвис Скотт. Фото: Steve Marcus / Reuters

Американский рэпер Трэвис Скотт побил рекорд кей-поп-группы BTS по продаже мерча. Об этом сообщает портал TMZ.

Во время своих концертов в Лондоне хип-хоп-исполнитель продал мерч на сумму более 1 миллиона долларов. Он стал единственным артистом, который продал такое количество брендированных товаров в Великобритании. Южнокорейский бойз-бенд заработал на мерче чуть меньше 1 миллиона.

15 мая сообщалось, что Трэвис Скотт вернется на сцену после трагедии на фестивале Astroworld и станет участником мероприятия Billboard Music Awards. «Я отправил запрос. Я выдвинул требование. Я сказал: "Мой брат Трэвис Скотт должен выступить. Дидди ведет шоу. Я исполнительный продюсер. Он должен выступить". И канал NBC согласился», — заявил тогда рэпер Пи Дидди. Он добавил, что «отменяет отмену».

Давка произошла 5 ноября 2020 года на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.

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Марина Погосян
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