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Врач предупредил о плачевных для внешности последствиях потери зубов

Ортодонт Андрей Опарин рассказал, что с потерей зубов морщин становится больше

Фото: hessam nabavi / Unsplash

Если человек теряет хотя бы один зуб, он рискует получить неправильный прикус и появление большого количества морщин, рассказал ортодонт международного класса, главный врач стоматологии Full Cycle Dentistry Андрей Опарин. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о плачевных для внешности последствиях потери зубов.

Каждый день с зубов стирается эмаль и из-за этого с годами зубы могут деформироваться на несколько миллиметров, рассказал ортодонт. Эти перемены приводят к понижению прикуса и, как следствие, уменьшению высоты нижней части лица. При этом носогубные складки становятся более отчетливыми.

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При потере даже одного зуба человек сталкивается с еще большими эстетическими проблемами, предостерег Опарин. Соседние зубы берут на себя функцию отсутствующего и из-за этого стираются быстрее обычного.

Кроме того, потеря одного или нескольких зубов не лучшим образом отражаются на улыбке и прикусе. «Зубы меняют положение, часть мышц ослабляется, а часть уходит в гипертонус. И все это приводит к усилению имеющихся морщин и появлению новых», — разъяснил ортодонт.

Он добавил, что при потере зуба следует заняться протезированием в течение двух месяцев, иначе остановить процесс деформации будет сложнее. «При отсутствии боковых зубов происходит изменение конфигурации мягких тканей, меняется форма лица, возникает асимметрия, впалость щек», — предупредил Опарин о последствиях промедления.

Резюмируя сказанное, ортодонт посоветовал следить за гигиеной зубов, чтобы как можно дольше сохранить цвет эмали и, соответственно, красивую улыбку, которая делает человека моложе.

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Вера Владзиевская
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