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Выявлен риск перелома костей у вегетарианцев

BMC Medicine: у вегетарианцев риск перелома бедра оказался на 33 процента выше

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Ученые из Университета Лидса выявили, что у женщин-вегетарианцев повышается риск перелома бедра на 33 процента. Выводы исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

В ходе работы специалисты проанализировали данные более 26 тысяч женщин из Великобритании в возрасте от 35 до 69 лет, придерживающихся вегетарианской диеты. Наблюдения за испытуемыми проводилось примерно 20 лет, за это время у 822 пациенток был диагностирован перелом шейки бедра. Затем в статистику включили факторы курения и возраста, после чего вегетарианцы стали единственной группой (среди пескетарианцев и мясоедов) с повышенным шансом перелома костей. Общий риск у людей, не употребляющих мясо или рыбу, оказался на 33 процента выше.

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Такие результаты эксперты объясняют меньшим количеством питательных веществ в вегетарианских диетах, обуславливающих здоровье костей. Низкое потребление этих микроэлементов снижает минеральную плотность костей и мышечную массу.

В феврале 2022 года британские специалисты из Оксфордского университета доказали связь между постоянным приемом в пищу мяса и повышенным шансом развития рака.

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Елена Апазиди
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