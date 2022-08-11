Госдепартамент США счел Россию ответственной за риски на Запорожской АЭС

В Госдепартаменте США заявили, что Россия ответственна за риски на Запорожской АЭС

В Госдепартаменте США считают, что Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой заместителя госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс. 7 августа администрация Энергодара заявила, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС.

«Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски [для ЗАЭС], начав свое полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины», — заявила Дженкинс на заседании Совбеза ООН. Политик добавила, что из-за ситуации вокруг АЭС США призывают Россию к немедленному выводу войск с территории Украины.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить все боевые действия в районе Запорожской АЭС, поскольку любые повреждения могут привести к катастрофическим последствиям.

В свою очередь, 11 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» ядерной безопасности на атомной электростанции. Но ситуация, по словам чиновника, может принять иной характер.