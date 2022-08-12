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Самый доступный iPhone снова подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 mini подешевел в России до 55 тысяч рублей

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Стоимость самого доступного смартфона Apple снизилась на 20 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, iPhone 13 mini можно приобрести в России за 55 тысяч рублей. На старте продаж — осенью 2021 года — за базовую комплектацию аппарата, которая имеет 128 гигабайт памяти, просили 69 990 рублей. «Сейчас стоимость самого маленького смартфона линейки iPhone 13 заметно снизилась — разница от начальной цены составляет больше 20 процентов», — отметили авторы.

Представленный почти год назад гаджет мог подешеветь на фоне скорого анонса смартфонов Apple нового поколения. Последний раз журналисты Hi-Tech Mail.ru фиксировали рекордно низкую цену на iPhone 13 mini в начале июля — тогда аппарат был оценен минимум в 60 тысяч рублей.

Устройство имеет 5,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, флагманский процессор A15, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с разрешением 12 мегапикселей каждый. Девайс получил поддержку 5G, корпус с защитой от влаги и пыли, NFC, биометрический сенсор Face ID, Bluetooth 5.0.

Ранее сообщалось, что стоимость премиального iPhone 13 Pro снизилась на 25 процентов. Оцененный на старте продаж в 100 тысяч рублей аппарат стал доступен за 75 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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