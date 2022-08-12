Атаки на ЗАЭС назвали приказами Британии и США
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Великобритании и США. Его слова приводит РИА Новости.
«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим [президента Украины Владимира Зеленского], который по факту является лишь исполнителем», — отметил он.
Рогов подчеркнул, что обстрелами АЭС Киев пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил России, шантажируя Европу ядерной угрозой.
По его словам, для прекращения обстрелов необходимо, в первую очередь, освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. Он заявил, что именно оттуда украинскими террористами ведутся обстрелы атомной станции.
Ранее в администрации области сообщили, что ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи (ЛЭП) подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.