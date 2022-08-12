Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Атаки на ЗАЭС назвали приказами Британии и США

Член администрации Запорожья Рогов: приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Великобритании и США

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Великобритании и США. Его слова приводит РИА Новости.

«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим [президента Украины Владимира Зеленского], который по факту является лишь исполнителем», — отметил он.

Рогов подчеркнул, что обстрелами АЭС Киев пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил России, шантажируя Европу ядерной угрозой.

По его словам, для прекращения обстрелов необходимо, в первую очередь, освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. Он заявил, что именно оттуда украинскими террористами ведутся обстрелы атомной станции.

Ранее в администрации области сообщили, что ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи (ЛЭП) подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Азиатскую страну сочли способной отказаться ограничивать цены на нефть из России
В Запорожье оценили идею демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС
Разыскиваемого за угон машины подростка нашли внутри огромного медведя
Посольство России посчитало неприемлемым удержание активов Кабула Вашингтоном
Описаны новые подробности вспышки вируса Ланъя
Раскрыты мошеннические схемы с продажей домашних животных
Атаки на ЗАЭС назвали приказами Британии и США
Названы самые популярные страны для отдыха у россиян в августе
ФБР в имении Трампа искало документы по ядерному оружию
Названы преимущества аренды перед ипотекой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.