Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг

Вице-чемпионку Европы по толканию ядра легкоатлетку Ирину Тарасову отстранили за допинг

Российскую легкоатлетку и толкательницу ядра Ирину Тарасову дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

35-летнюю вице-чемпионку Европы отстранили от выступлений на два года. Наказание отсчитывается с 9 июля 2022-го. Результаты Тарасовой в период 4 июля 2012 года по 12 июля 2016 года были аннулированы. За это время легкоатлетка выиграла золотую медаль на Универсиаде в Казане, золото и серебро командного чемпионата Европы.

Тарасова была дисквалифицирована на основе анализа данных Московской лаборатории. Помимо нее, AIU огласил санкции в адрес другой толкательницы ядра Олеси Свиридовой. Ее результаты с 20 июня 2012 года по 3 июля 2014-го также отменены.

Ирина Тарасова завоевала серебро чемпионата Европы среди юниоров в Каунасе в 2005 году. Также она выиграла бронзу на мировом первенстве в Пекине в 2006 году.