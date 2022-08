Оружие Хана Соло продадут за 29 миллионов рублей

Бластер Хана Соло из картины «Звездные войны» продадут за 300-500 тысяч долларов

Оригинальный бластер контрабандиста Хана Соло, который использовал актер Харрисон Форд на съемках картины «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» уйдет с молотка в конце августа. Об этом сообщает Guardian.

Бутафорское огнестрельное оружие BlasTech DL-44 считалось утерянным, однако его обнаружили сотрудники аукционной компании Rock Island Auction Company (RIAC). Пистолет является единственным уцелевшим бластерным реквизитом из трилогии «Звездных войн». По оценкам экспертов, лот продадут за 300-500 тысяч долларов (17-29 миллионов рублей).

Известно, что прототипом для легендарного бластера Хана Соло послужил немецкий Mauser C96 — один из первых и самых узнаваемых полуавтоматических пистолетов.

Издание отмечает, что в настоящее время памятные вещи из «Звездных войн» стали востребованы у коллекционеров. Так, в 2018 году бластер Хана Соло из фильма «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая» был куплен издательством Ripley’s Believe it or Not! за 550 тысяч долларов (почти 32 миллиона рублей). В июне 2022 года оригинальная миниатюра X-wing была продана за 2,3 миллиона долларов (133 миллиона рублей).

В июле куртку побывавшего на Луне американского астронавта Базза Олдрина продали за 2,77 миллиона долларов (около 168 миллионов рублей) на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Данный предмет летного костюма Олдрин носил, будучи пилотом командного модуля «Колумбия» во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году.