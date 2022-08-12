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В ЛНР заявили об отступлении ВСУ из Нагорного в Соледар

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ отступают из Нагорного и направляются в Соледар

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) формируют малые колонны и отступают из населенного пункта Нагорное, который расположен к северо-востоку от Соледара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные союзной разведки.

«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колон по направлению в Соледар. Украинские подразделения покидают позиции забирая с собой вооружение и военную технику», — сообщил Марочко.

Войска России, ЛНР и ДНР с боями зашли в Соледар 10 августа, вооруженные столкновения развернулись в промзоне города. На следующий день в ЛНР рассказали о существенных успехах и в другом городе аггломерации — Артемовске.

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Василий Мека
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