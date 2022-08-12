Глава UFC назвал Чимаева наследником Макгрегора

Президент UFC Дэйна Уайт назвал Хамзата Чимаева наследником Конора Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал спортсмена, которого считает наследником ирландца Конора Макгрегора в организации. Промоутер ответил на вопросы в социальных сетях в ролике от GQ на YouTube.

Уайта спросили, способен ли кто-нибудь из действующих бойцов UFC оставить такой же след в MMA, как и Макгрегор. По мнению главы организации, таким спортсменом является швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

В том же ролике Уайта попросили назвать пятерых лучших бойцов в истории промоушена. Он включил в топ-5 Джона Джонса, Андерсона Силву, Ронду Роузи, Конора Макгрегора и Жоржа Сен-Пьера, оставив вне списка Хабиба Нурмагомедова. По мнению Уайта, экс-чемпион покинул спорт на пике возможностей.

Чимаев одержал пять побед в пяти поединках под эгидой промоушена. В сентябре на UFC 279 ему предстоит бой против Нэйта Диаса. Всего на счету шведа 11 побед в 11 поединках. Десять боев уроженец Чечни завершил досрочно.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. До перехода в американскую организацию он дрался в британском Cage Warriors, где также владел двумя чемпионскими поясами.