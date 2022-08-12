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Спорт

Глава UFC назвал Чимаева наследником Макгрегора

Президент UFC Дэйна Уайт назвал Хамзата Чимаева наследником Конора Макгрегора

Фото: Mathias Bergeld / Globallookpress.com

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал спортсмена, которого считает наследником ирландца Конора Макгрегора в организации. Промоутер ответил на вопросы в социальных сетях в ролике от GQ на YouTube.

Уайта спросили, способен ли кто-нибудь из действующих бойцов UFC оставить такой же след в MMA, как и Макгрегор. По мнению главы организации, таким спортсменом является швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

В том же ролике Уайта попросили назвать пятерых лучших бойцов в истории промоушена. Он включил в топ-5 Джона Джонса, Андерсона Силву, Ронду Роузи, Конора Макгрегора и Жоржа Сен-Пьера, оставив вне списка Хабиба Нурмагомедова. По мнению Уайта, экс-чемпион покинул спорт на пике возможностей.

Чимаев одержал пять побед в пяти поединках под эгидой промоушена. В сентябре на UFC 279 ему предстоит бой против Нэйта Диаса. Всего на счету шведа 11 побед в 11 поединках. Десять боев уроженец Чечни завершил досрочно.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. До перехода в американскую организацию он дрался в британском Cage Warriors, где также владел двумя чемпионскими поясами.

Николай Костюков
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