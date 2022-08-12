Apple заработает на отказе от Lightning

ZDNet: Apple заработает на переходе на USB-C, выпуская переходники

Apple может заработать большие деньги на отказе от проприетарного разъема Lightning. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты предсказали скорое появление универсального порта USB-C в устройствах Apple. Авторы напомнили, что в июне комитет Европейского парламента решил, что производители гаджетов должны оснастить доступные в Европе новые устройства USB-C до осени 2024 года. В этой связи специалисты предсказали, что американская компания будет постепенно внедрять новый порт в свои девайсы.

По мнению авторов, отказ от Lightning грозит Apple потерей дополнительного дохода от производителей оригинальных аксессуаров. Однако компания может выпустить на рынок огромное количество переходников, совместимых с USB-C и техникой бренда. «Мы все знаем, как сильно Apple любит переходники», — отметил журналист издания Адриан Кингсли-Хьюз.

Автор предположил, что пользователям гаджетов Apple понадобятся переходники, чтобы соединить новые устройства с USB-C с другими аксессуарами. «Apple будет готова к моменту перехода на USB-C и использует его, чтобы продать еще больше аксессуаров», — заключил Кингсли-Хьюз.

Ранее стало известно, что первым новым устройством Apple с разъемом USB-C окажется iPad. Анонс базового планшета 10 поколения может состояться осенью.