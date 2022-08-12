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Спорт

Капелло оценил перспективы Миранчука в «Торино»

Фабио Капелло заявил, что Алексей Миранчук способен стать лидером «Торино»
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил перспективы полузащитника Алексея Миранчука, перешедшего из «Аталанты» в «Торино». Об этом сообщает Sport24.

«Миранчук способен закрепиться в стартовом составе и стать лидером "Торино". Я надеюсь, что Алексей добьется успеха в Серии А», — заявил Капелло. По словам специалиста, россиянин является топ-футболистом с очень хорошим пониманием игры.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа. Туринский клуб взял россиянина в аренду с правом выкупа.

В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. В Серии А на счету россиянина два гола в 19 матчах. Полузащитник присоединился к клубу из Бергамо в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.

Алексей Гусев
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