Мать инсценировала смерть ради опекунства над сыном

Metro: 48-летняя американка Даун Уокер инсценировала смерть на рыбалке ради опекунства

48-летняя американка Даун Уокер инсценировала свою смерть и скрывалась под другим именем, чтобы сохранить опекунство над ребенком. Об этом сообщает Metro.

Предполагалось, что мать утонула со своим семилетним сыном 23 июля во время рыбалки в канадском городе Саскатун. Прохожий нашел на берегу реки удочку, одеяло и сумку женщины и сообщил в полицию.

Вскоре после этого сотрудники полиции нашли машину Уокер недалеко от реки. Было объявлено о вознаграждении в размере 10 тысяч долларов (около 606 тысяч рублей) в случае обнаружения пропавших.

Спустя две недели Уокер и ее сын были найдены в отеле в американском городе Орегон-Сити. Детективы выяснили, что женщина выдавала себя за другого человека, пользуясь документами своей подруги.

Уокер арестовали, ей были предъявлены обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, а также хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. Сообщается, что во время ареста женщина сказала, что ее сын не хочет быть со своим отцом.

Сын был передан отцу, законному опекуну ребенка. Мужчина был также проинформирован о произошедшем.

Ранее сообщалось, что в штате Монтана, США, пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в отдаленной горной местности. Ребенок провел два дня в полном одиночестве, ничего не ел и не пил.