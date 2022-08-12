Американский гигант прекратит продажу популярного товара после скандала с раком

Johnson & Johnson прекратит продажу присыпки с тальком после скандала с заболеваниями

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) со следующего года полностью прекратит продажу своего популярного товара — детской присыпки на основе талька, следует из пресс-релиза на сайте гиганта.

Компания утверждает, что приняла «коммерческое решение» о переходе к продажам присыпки на основе кукурузного крахмала. В ее заявлении говорится также, что это позволит ей внедрять «устойчивые инновации» и «ориентироваться на нужды своих потребителей».

Перемены в ассортименте последовали вслед за громким скандалом, продолжающимся не первый год. Детскую присыпку J&J уже несколько лет назад сняли с продажи в США, но по-прежнему продавали в других странах. Компанию обвиняют в том, что ее продукт провоцирует онкологические заболевания.

J&J столкнулась более чем с 30 тысячами исков от людей, утверждающих, что ее детская присыпка и другие продукты с содержанием талька канцерогенны. Истцами стали в том числе женщины, которые страдают от рака яичников.

Сам гигант в 2021 году задумывался даже над созданием и последующим банкротством дочерней организации, которой перешли бы обязательства по судебному разбирательству вокруг присыпки. Предполагалось, что подобный план позволит снизить сумму части компенсаций пострадавшим.