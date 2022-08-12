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Трамп потребовал предать гласности ордер на обыск его поместья

Экс-президент США Трамп требует предать гласности ордер на обыск его поместья Мар-а-Лаго

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал незамедлительно предать гласности ордер на обыск его поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий пост политика в его социальной сети Truth Social.

«Я не только не возражаю против немедленного рассекречивания документов, связанных с этим антиамериканским, необоснованным и лишенным всякой необходимости рейдом в моем доме в Мар-а-Лаго, я иду дальше и призываю к немедленному рассекречиванию этих документов», — заявил Трамп.

Экс-глава Белого дома назвал обыск примером политического преследования со стороны Демократической партии.

9 августа Дональд Трамп сообщил об обысках в его имении Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида). В обыске приняли участие около ста агентов ФБР. По словам политика, он связан с возможным участием Трампа в выборах 2024 года.

По информации Washington Post, сотрудники ФБР в поместье Трампа среди прочего искали секретные документы, связанные с ядерным оружием. Как сообщают эксперты, их утечка может нанести серьезный ущерб безопасности США.

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Марина Совина
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