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Стало известно об угрозе еще одного обрушения в частично рухнувшем доме в Омске

Mash Siberia: в частично рухнувшем доме в Омске может обвалиться еще одна стена

Фото: Shutterstock

В частично рухнувшем доме в Омске может обвалиться еще одна стена. Об угрозе нового обрушения стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

Отмечается, что с другой части здания тоже есть трещина. Жильцов просят отойти подальше.

Частичное обрушение произошло в пятницу, 12 августа, в доме на улице 20-го Партсъезда, 53 в Советском районе города. Предварительной причиной обрушения части жилой пятиэтажки в Омске стало ее ветхое состояние.

Сообщалось, что в стене рухнувшего пятиэтажного жилого дома четыре месяца назад образовалась сквозная дыра, через которую мог свободно пройти человек.

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Игорь Дмитров
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