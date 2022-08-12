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Xiaomi представила новый складной смартфон

Анонсирован складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2 с камерой Leica

Изображение: Xiaomi

Xiaomi представила флагманский смартфон Mix Fold 2. Об этом сообщает издание Engadget.

Анонсированный девайс состоит из двух половинок, соединенных шарниром. В сложенном состоянии корпус устройства имеет толщину 11,2 миллиметра, в раскрытом — 5,4 миллиметра. По словам представителей компании, новый шарнир позволяет более плотно прижимать створки девайса друг к другу. Основной OLED-экран имеет 8,02-дюймовую диагональ с разрешением 2016х1914 пикселей, дополнительный — 6,56 дюйма с разрешением 2520х1080 пикселей.

На задней панели Xiaomi Mix Fold 2 расположена камера от Leica. Она имеет три объектива разрешением 50, 13 и 8 мегапикселей с фирменными режимами Authentic и Vibrant. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера. В начале июля Xiaomi представила телефон 12S Ultra, который также вышел с камерой от Leica.

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Флагман получил топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Девайс вышел с аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядкой на 67 ватт. Вес устройства составляет 262 грамма — вместо 317 граммов у оригинального Mix Fold.

Стоимость Xiaomi Mix Fold 2 составляет 8999 юаней или около 83 тысяч рублей. Топовая модификация с накопителем на 1 терабайт оценена в 11 999 юаней. Новое устройство предназначено исключительно для внутреннего рынка.

10 августа складные смартфоны анонсировала Samsung. Устройства Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 получили дисплей Foldable Dynamic AMOLED 2X и флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

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Андрей Ставицкий
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