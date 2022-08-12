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Американские солдаты НАТО отправятся в Европу

Миссия США при НАТО сообщила об отправке военных в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию

Фото: Boris Grdanoski / AP

Американские военные будут отправлены в четыре страны Европы для защиты восточного фланга в рамках миссии Североатлантического альянса. Об этом сообщила миссия США при НАТО в Twitter.

Сообщается, что 2400 военных из 101-й воздушно-десантной дивизии, известной как «Кричащие орлы», отправятся в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. В посте отмечается, что военные из данной дивизии прибудут на эту территорию впервые за 80 лет. Также обозначена задача американских солдат альянса — «заверить наших союзников и сдержать наших противников».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа в настоящий момент находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. По его словам, альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну».

В июне Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года. В Кремле указывали, что напряженную ситуацию в Европе, о которой говорил генсек альянса, спровоцировала агрессивная политика военного блока в отношении РФ.

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Варвара Кошечкина
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